Bibliogram هو موقع ويب يأخذ البيانات من مشاهدات الملف الشخصي العام في Instagram ويضعها في صفحة أكثر ودية يتم تحميلها بشكل أسرع، وتوفر صورًا قابلة للتنزيل، وتزيل الإعلانات، وتنشئ خلاصات RSS، ولا تحثك على التسجيل. انظر مثالا.

الموقع الإلكتروني: bibliogram.art

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