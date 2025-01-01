بدائل - BibGuru

Mendeley
mendeley.com
Mendeley هو تطبيق لإدارة المراجع، يساعد الباحثين على تنظيم ومشاركة الأوراق البحثية وتوليد الاستشهادات والببليوغرافيات.
R Discovery
discovery.researcher.life
تطبيق R Discovery مجاني للطلاب والباحثين للبحث وقراءة الأوراق البحثية، ويوفر مكتبة قراءات مخصصة ومع إمكانية الترجمة والملخصات الصوتية.
Zotero
zotero.org
Zotero هو تطبيق مجاني يساعد الباحثين في جمع وتنظيم واستشهاد ومشاركة المراجع والبحث بطريقة سهلة وفعالة.
Paperpile
paperpile.com
Paperpile هو تطبيق لإدارة المراجع والبيانات المرجعية، يسهل تنظيم وقراءة الأوراق الأكاديمية على جميع الأجهزة.
AfforAI
afforai.com
AfforAI هو تطبيق دردشة ذكاء اصطناعي يساعد على البحث وتلخيص وترجمة المعلومات من مصادر متعددة لتسهيل البحث الأكاديمي.
Scopus
scopus.com
Scopus هي قاعدة بيانات تضم مقالات وأبحاث علمية في مجالات متعددة، وتوفر أدوات لتتبع الاستشهادات وتحليل الأبحاث.
Paperguide
paperguide.ai
Paperguide هو تطبيق يساعد الطلاب والباحثين في البحث والكتابة وإدارة المراجع بسهولة، من خلال أدوات ذكية لتحليل المحتوى وتوليد النصوص.
MyBib
mybib.com
MyBib هو تطبيق مجاني لإنشاء وإدارة المراجع والاستشهادات تلقائيًا بأنماط مثل APA و MLA و Chicago وغيرها.
ReadCube
readcube.com
ReadCube هو تطبيق لإدارة الأدبيات الأكاديمية، يساعد الباحثين في تنظيم ومشاركة المقالات، وضبط الملاحظات، والبحث المتقدم.
figshare
figshare.com
Figshare هو تطبيق لإدارة ومشاركة بيانات البحث، يدعم أنواع الملفات المختلفة ويساعد الباحثين على تخزين ومشاركة مخرجات أبحاثهم علنياً.
EndNote Web
endnote.com
EndNote Web هي أداة لإدارة الاقتباسات عبر الإنترنت، تساعد الباحثين في تنظيم وتنسيق المراجع والمرفقات بكفاءة.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge هو منصة لاكتشاف البرمجيات، تسمح للمطورين بتنزيل ومراجعة ونشر البرمجيات المفتوحة وبرمجيات الأعمال.
Petal Cite
petal.org
تطبيق Petal Cite يساعد المستخدمين في إدارة وتنظيم الاستشهادات بشكل فعال مع دعم أنماط اقتباس مختلفة، مما يسهل عملية الاقتباس.
genei
genei.io
تطبيق Genei هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في استخراج المعلومات الرئيسية من المقالات والبحث وتحليل محتوى الدراسات بسرعة.
Sciwheel
sciwheel.com
يعد Sciwheel أداة لتنظيم وإدارة الأبحاث العلمية، حيث يساعد الباحثين في جمع المعلومات وتسهيل التعاون وإدارة المراجع.
Citavi
citavi.com
Citavi هو تطبيق يساعد في إدارة المراجع وتنظيم الأبحاث من خلال البحث عن المصادر وإنشاء المراجع والببليوغرافيات.
Citationsy
citationsy.com
Citationsy هو تطبيق لإدارة الاستشهادات وإنشاء المراجع للأغراض الأكاديمية والمهنية مع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.
EasyBib
easybib.com
EasyBib هو تطبيق مجاني لإنشاء الاقتباسات والببليوغرافيات بتنسيقات MLA وAPA وشيكاغو، مع أدوات لتدوين الملاحظات والبحث.
ZoteroBib
zbib.org
ZoteroBib هو تطبيق مجاني يساعد في إنشاء ببليوغرافيات بسهولة وبسرعة وفق أنماط الاقتباس المختلفة، مما يسهل على الباحثين إدارة مراجعهم.
CitationGenerator.AI
citationgenerator.ai
تطبيق CitationGenerator.AI يسهل توليد الاقتباسات الدقيقة بأساليب مثل APA وMLA وChicago، مع أدوات لفحص السرقة الأدبية وتدقيق القواعد.
Blainy
blainy.com
تطبيق بليني هو منصة شاملة لكتابة المقالات والأبحاث بطريقة سهلة، مع أدوات للذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب والباحثين.
DeepDyve
deepdyve.com
ديب دايف هو خدمة تأجير عبر الإنترنت للمقالات الأكاديمية، تتيح للباحثين والطلاب الوصول إلى مجموعة واسعة من المنشورات العلمية.
Petal Connect
petal.org
قم ببناء موقعك الأكاديمي في 30 دقيقة. يمكن استضافته أو تصديره كموقع ثابت. مصمم خصيصًا للباحثين، بدون حاجة للبرمجة.
wizdom.ai
wizdom.ai
تطبيق Wizdom.ai هو أداة لإدارة الأبحاث توفر مزامنة عبر الأجهزة وتسهيل كتابة الاستشهادات وتنظيم المواد البحثية، مما يدعم التعاون الأكاديمي والمشاريع المهنية.
Citasion
citasion.com
Citasion هو تطبيق مجاني لإدارة المراجع، يدعم استيراد الاقتباسات، وتوليد الببليوجرافيا، والتعاون في الوثائق.
BibSonomy
bibsonomy.org
BibSonomy هو تطبيق لإدارة المنشورات الأكاديمية والإشارات المرجعية، مما يسهل التعاون والبحث عن محتوى جديد.
Focal - Read
getfocal.co
تطبيق Focal يساعد المستخدمين على قراءة وتنظيم المحتوى المعقد من الإنترنت والمستندات، مع تحسين الفهم والاحتفاظ بالمعلومات.
BibBase
bibbase.org
BibBase هي أداة لإدارة البيانات الببليوغرافية، تتيح للباحثين تنظيم وعرض مراجعهم بسهولة، مع دعم التعاون وتخصيص التنسيقات.
Clearbrief
clearbrief.com
Clearbrief يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين والقضاة في تحليل الوثائق بسرعة، من خلال كشف القضايا الزائفة ورابط المصادر وإنشاء جداول زمنية.
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