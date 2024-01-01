BgSub هو تطبيق ويب مؤتمت للغاية يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإزالة الخلفيات من الصور أو استبدالها بكفاءة. لا تتطلب وظيفة الأداة تحميل الصور، وبالتالي توفر حماية كبيرة لخصوصية المستخدمين. ويتميز بدقة عالية، ولمزيد من التحسين البصري، فهو يتضمن ميزة AI Coloring التي تضبط لون الصور المعالجة بذكاء. بالإضافة إلى مجرد إزالة الخلفيات، يسمح BgSub أيضًا للمستخدمين باستبدالها باختيار اللون أو التدرج أو صورة مختلفة. فهو يوفر تعديلًا مجانيًا للحجم والموضع والانعكاس بالإضافة إلى فرصة تطبيق تأثيرات فنية متنوعة. يعد BgSub مفيدًا بشكل استثنائي للأفراد الذين يرغبون في تعديل صور الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم، ومطوري الويب/التطبيقات الذين يحتاجون إلى صور جذابة، والمصورين الذين يتطلعون إلى تغيير الخلفيات دون استخدام شاشة خضراء، ومواقع التجارة الإلكترونية التي تحتاج إلى تحسين صور المنتج، وأي شخص في الوسائط أو يتطلب التسويق صورًا لافتة للنظر. على الرغم من التعقيد القائم على الذكاء الاصطناعي للأداة، يوفر BgSub واجهة سهلة الاستخدام ونتائج سريعة، مما يجعل تعديلات خلفية الصورة مهمة بسيطة.

الموقع الإلكتروني: bgsub.com

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