بدائل - BetterUp
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Metaview
metaview.ai
اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Vagaro
vagaro.com
ابحث عن الصالون أو المنتجع الصحي أو محترف اللياقة البدنية التالي. قراءة ونشر التعليقات. حدد موعدًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لقصات الشعر والتلوين والعناية بالأظافر والعناية بالبشرة والتدليك والمكياج والمدربين الشخصيين واليوجا والبيلاتس والمزيد!
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة و...
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...
InterviewAI
interviewai.io
قم بإجراء مقابلات أفضل باستخدام الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتبسيط عملية المقابلة الخاصة بك مع InterviewAI. تقوم منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء أسئلة مقابلة مخصصة في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل إجراء مقابلات تتسم بالكفاءة والفعالية، حتى تتمكن من العثور على أفضل مرشح للوظيفة...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
Wonsulting
wonsulting.com
بحثك عن وظيفة على الذكاء الاصطناعي باستخدام السيرة الذاتية والشبكات AI. حقق المزيد، واكسب المزيد، وبشكل أسرع من أي وقت مضى باستخدام مجموعة متنامية من أدوات البحث عن الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow عبارة عن منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المجانية لتبسيط عملية البحث عن الوظائف وتسريعها. تم إنشاء هذه الأدوات من قبل خبراء الصناعة من شركات التكنولوجيا الكبرى (FAANG+) وتتضمن أداة مراجعة LinkedIn التي يمكنها تعزيز مشاهدات الملف الشخصي بمقدار 2.5x، وأداة تعقب ...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...
Speexx
speexx.com
Speexx هي إحدى أفضل 20 شركة في مجال تكنولوجيا التعليم في مجلة Time Magazine وهي منصة رائدة لتطوير الأفراد في مكان العمل الرقمي. تم بناء المنصة على أحدث التقنيات وشبكة عالمية من أفضل المدربين والمدربين لتوفير التدريب اللغوي للشركات، والتدريب على الأعمال، والتوجيه، وخدمات تقييم المهارات للمؤسسات الكبي...
GrowthMentor
growthmentor.com
إن GrowthMentor عبارة عن منصة إرشادية تربط بين المؤسسين والمسوقين وممارسي النمو ومحترفي المنتجات مع مرشدين ذوي خبرة من صناعات متنوعة. مقابل سعر شهري ثابت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جلسات فردية غير محدودة، حيث يقدم معظم الموجهين خبراتهم دون أي تكلفة إضافية. تركز المنصة على جلسات فردية، مما يسمح للمس...
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...
MicroMentor
micromentor.org
يوفر MicroMentor للمؤسسات والشركات إمكانية الوصول إلى برنامج توجيه عبر الإنترنت قابل للتخصيص ذو علامة تجارية. تقترن تقنية التوجيه المتطورة والمدروسة لدينا بإدارة المشروعات الشخصية والاستشارات والدعم لإنشاء حل توجيه ناجح.
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Instahyre
instahyre.com
ابحث وتقدم إلى الوظائف في أكثر من 10000+ من أفضل الشركات. ابحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمبيعات والتسويق والعمليات والتمويل والمزيد. توظيف أفضل المواهب.
Paperbell
paperbell.com
نحن البرنامج الجديد الذي يدير أعمالك التدريبية. المدفوعات والعقود والجدولة والإدارة - كل ذلك في مكان واحد.
Fetcher
fetcher.ai
تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...
Eightfold AI
eightfold.ai
تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...
Simply.Coach
simply.coach
Simple.Coach عبارة عن منصة تدريب رقمية مصممة لمحترفي الخدمة مثل المدربين والاستشاريين والمعالجين والمدربين. مع Simple.Coach، يمكنك: 1. رقمنة عملياتك توفير ما يصل إلى 30% من الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري! 2. الارتقاء بتجربة العميل: من خلال التعاون الفعال ومساحات عمل العميل والمزيد 3. تنمية أعمالك...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...