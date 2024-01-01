Better Dwelling

Better Dwelling

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الموقع الإلكتروني: betterdwelling.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Better Dwelling هو أكبر منفذ إخباري مستقل للإسكان في كندا، وهو تمييز حصلنا عليه في وقت قصير جدًا. نحن نقدم منظورًا متوازنًا قائمًا على البيانات لمساعدة جيل الألفية على فهم القضايا المعقدة المحيطة بالإسكان - وهو موضوع يؤثر علينا جميعًا. على الرغم من أننا مازلنا صغارًا إلى حد ما، إلا أن قرائنا نما بسرعة، مما يثبت أن هناك حاجة إلى صحافة تعتمد على البيانات في كندا.

الموقع الإلكتروني: betterdwelling.com

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