Better Dwelling هو أكبر منفذ إخباري مستقل للإسكان في كندا، وهو تمييز حصلنا عليه في وقت قصير جدًا. نحن نقدم منظورًا متوازنًا قائمًا على البيانات لمساعدة جيل الألفية على فهم القضايا المعقدة المحيطة بالإسكان - وهو موضوع يؤثر علينا جميعًا. على الرغم من أننا مازلنا صغارًا إلى حد ما، إلا أن قرائنا نما بسرعة، مما يثبت أن هناك حاجة إلى صحافة تعتمد على البيانات في كندا.

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