Beta Testing

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

توفر BetaTesting خدمات اختبار واقعية مع مجتمع يضم أكثر من 200000 مستخدم حول العالم. تتيح منصتنا للشركات الناشئة والشركات الكبيرة تصميم اختبارات لجمع التعليقات وتقارير الأخطاء ومقاطع فيديو قابلية الاستخدام وبيانات المستخدم الواقعية خلال جلسة واحدة أو تكرارات متعددة الأسابيع. يوفر فريقنا أيضًا خدمات مُدارة بالكامل، بما في ذلك إعداد الاختبار وتصميمه وإدارة المشاريع وتحليل البيانات لمساعدة عملائنا على بناء منتجات أفضل للأجهزة والبرامج.

الموقع الإلكتروني: betatesting.com

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