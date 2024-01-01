Beta Testing

Beta Testing

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الموقع الإلكتروني: betatesting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beta Testing على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر BetaTesting خدمات اختبار واقعية مع مجتمع يضم أكثر من 200000 مستخدم حول العالم. تتيح منصتنا للشركات الناشئة والشركات الكبيرة تصميم اختبارات لجمع التعليقات وتقارير الأخطاء ومقاطع فيديو قابلية الاستخدام وبيانات المستخدم الواقعية خلال جلسة واحدة أو تكرارات متعددة الأسابيع. يوفر فريقنا أيضًا خدمات مُدارة بالكامل، بما في ذلك إعداد الاختبار وتصميمه وإدارة المشاريع وتحليل البيانات لمساعدة عملائنا على بناء منتجات أفضل للأجهزة والبرامج.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: betatesting.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beta Testing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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