Berlingske

Berlingske

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الموقع الإلكتروني: berlingske.dk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Berlingske على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم Berlingske الأخبار مع إمكانية الوصول والسرعة والحضور والخلفية.

الموقع الإلكتروني: berlingske.dk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Berlingske. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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