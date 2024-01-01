Bergensavisen

Bergensavisen

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الموقع الإلكتروني: ba.no

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bergensavisen على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي Bergensavisen مقالات عن أخبار النرويج وتحديثاتها المتعلقة بمجالات مختلفة.

الموقع الإلكتروني: ba.no

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