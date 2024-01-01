بدائل - Bench Accounting
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
نحن شركة عالمية رائدة في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.
Paro.ai
paro.ai
Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...
Zeni
zeni.ai
فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant هي أكبر شركة محاسبة افتراضية في أمريكا للشركات الصغيرة. مهمتنا هي توفير الخبرة المالية للشركات الصغيرة في كل صناعة. يتم تشغيل خدماتنا من خلال مزيج من خبراء CPA والتكنولوجيا، مما يمكّن الشركات من تقليل المهام مع زيادة التوفير الضريبي إلى الحد الأقصى. يتيح ذلك للمالكين تركيز وقتهم وطا...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية وا...
Crowe
crowe.com
كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.
ProjectionHub
projectionhub.com
أداة التوقعات المالية التي توفر تقييمًا مخصصًا للإيرادات من خلال تحليل المبيعات.
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تسمح منصتنا للمستخدمين بالتواصل ومشاركة ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة ...
RevOptimal
revoptimal.com
يساعد RevOptimal الفرق على الاستفادة من البيانات لزيادة الإيرادات. أولاً، نعمل مع فريقك لعزل ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك وتطوير قائمة من العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية والنوايا العالية. بعد ذلك، نقوم بتغذية عملاء محتملين مستهدفين لفريقك بإيقاع ثابت. وأخيرًا، نقوم بقياس أدائك في لوحات ...
LBMC
lbmc.com
LBMC هي شركة خدمات احترافية تقدم خدمات المحاسبة والتمويل والموارد البشرية والتكنولوجيا والمخاطر وأمن المعلومات وخدمات استشارات الثروات لكل من الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية. تم تصميم مجموعتهم الواسعة من العروض الاستشارية والاستشارات التجارية للتركيز على احتياجات قاعدة عملاء متنوعة.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تعد شركة Ivory Consulting Corporation الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تأجير المعدات والقروض وتخصيصات البرامج والخدمات الاستشارية لصناعة تمويل المعدات.
American Century Investments
americancentury.com
كل يوم تستثمر فيه في جعل العالم مكانًا أفضل لك ولعائلتك ومجتمعك. على المستوى الفردي، أنت تُحدث فرقًا ذا معنى. معًا يمكننا أن نصبح قوة قوية من أجل الخير.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.