Bemlo

Bemlo

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الموقع الإلكتروني: bemlo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bemlo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bemlo is a better way to run healthcare staffing. Organisations of all sizes use Bemlo to increase staff retention and run their staffing smoothly.

الموقع الإلكتروني: bemlo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bemlo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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