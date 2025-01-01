بدائل - Beetrack

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare هي منصة لوجستية تربط بين مالكي الشاحنات والشركات لتقديم خدمات التوصيل عند الطلب.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack هي أداة لإدارة تسليم اللوجستيات في آخر ميل مع تحسين التوجيه وتقديم خدمات توصيل ذات العناية الخاصة.

project44

project44

project44.com

Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.

Nash

Nash

usenash.com

تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

تطبيق DelivApp يُستخدم لإدارة أوامر التسليم بسهولة، مما يساعد في تخصيص المهام ومتابعة التقدم وتنسيق العمليات اللوجستية.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp هو نظام إدارة خدمات ميدانية يساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات مثل تحسين الطرق، وتخصيص تطبيقات العمال، وإعداد التقارير.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt هو تطبيق لإدارة الخدمات اللوجستية يساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال التخزين، الشحن، وتسليم الطلبات بكفاءة وموثوقية.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift هو تطبيق لإدارة التوصيل يساعد الشركات في تحسين عمليات التسليم وزيادة كفاءة العمل وتجربة العملاء.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

بدائل - Beetrack - WebCatalog