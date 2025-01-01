بدائل - Beetrack

Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Scribble Maps
scribblemaps.com
خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Circuit for Teams
getcircuit.com
تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.
Transvirtual
transvirtual.com
تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Routific
routific.com
Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
GoShare
goshare.co
GoShare هي منصة لوجستية تربط بين مالكي الشاحنات والشركات لتقديم خدمات التوصيل عند الطلب.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack هي أداة لإدارة تسليم اللوجستيات في آخر ميل مع تحسين التوجيه وتقديم خدمات توصيل ذات العناية الخاصة.
project44
project44.com
Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.
Nash
usenash.com
تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.
HyperTrack
hypertrack.com
تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.
Geotab
geotab.com
Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
DelivApp
delivapp.com
تطبيق DelivApp يُستخدم لإدارة أوامر التسليم بسهولة، مما يساعد في تخصيص المهام ومتابعة التقدم وتنسيق العمليات اللوجستية.
MileApp
mile.app
MileApp هو نظام إدارة خدمات ميدانية يساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات مثل تحسين الطرق، وتخصيص تطبيقات العمال، وإعداد التقارير.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt هو تطبيق لإدارة الخدمات اللوجستية يساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال التخزين، الشحن، وتسليم الطلبات بكفاءة وموثوقية.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.
getswift
getswift.co
GetSwift هو تطبيق لإدارة التوصيل يساعد الشركات في تحسين عمليات التسليم وزيادة كفاءة العمل وتجربة العملاء.
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