بدائل - Beehive AI
InfraNodus
infranodus.com
توليد الأفكار والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتفكير الشبكي. يجمع InfraNodus بين تحليل النص وتصور الشبكة وGPT-3 AI لمساعدتك في دراسة الخطاب وتعزيز سير عمل القراءة والكتابة والبحث. احصل على نظرة عامة موجزة عن أي نص من مصادر استيراد متعددة، واكشف عن الموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها، وحدد الأنما...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
Healthcheck.io
healthchecks.io
مراقبة وظائف كرون بسيطة وفعالة. نقوم بإعلامك عندما لا تعمل النسخ الاحتياطية الليلية والتقارير الأسبوعية ووظائف cron والمهام المجدولة في الوقت المحدد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
ImgCreator
imgcreator.ai
يمكن لـ ImgCreator إنشاء أي صورة ببساطة من إدخال النص الخاص بك! تتراوح من صور منشورات المدونة الفريدة والواقعية إلى الرسوم التوضيحية الخيالية أو الرسوم المتحركة. تحدي خيالك واستمتع الآن!
Formula Bot
formulabot.com
أحدث ثورة في سير عمل البيانات وجداول البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بتحويل تعليماتك النصية إلى صيغ والمزيد مجانًا في ثوانٍ.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
يسهّل MonkeyLearn تنظيف تعليقات العملاء وتصنيفها وتصورها - كل ذلك في مكان واحد. مدعوم بأحدث الذكاء الاصطناعي.
Chartmetric
chartmetric.com
تطوير الموسيقى بقوة بيانات قوة بيانات قوة بيانات بيانات. Chartmetric هي منصة الكل في واحد التي توفر تدفقًا شاملاً وبيانات اجتماعية لمحترفي صناعة الموسيقى لإنشاء وظائف ناجحة في الموسيقى.
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
الذكاء الاصطناعي بدون كود لمحترفي الأتمتة. وأخيرًا، منصة الكل في واحد لإنشاء عمليات أتمتة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات لعمليات النصوص والمستندات، بدون تعليمات برمجية.
VobeSoft
vobesoft.com
أصبح التغيير أكثر متعة مع VobeSoft. قم بإعداد العمليات التجارية وإنشاء طرق عرض 360 درجة باستخدام برنامجنا المعياري الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية.
Exatom
exatom.io
نحن نساعدك على تحسين أداء نماذجك الحالية عبر الإنترنت. أفضل بكثير. عادةً، لا تتحول النسبة المئوية المكونة من رقمين من الزوار الذين يبدأون التفاعل مع النموذج الخاص بك إلى محولين. لماذا يتخلون عن نموذج الويب الخاص بك في منتصف الطريق أو بعد فشل الإرسال؟ اكتشف كيف يمكن تحسين أداء النموذج الخاص بك. تكمل ...
Toplyne
toplyne.io
منصة تسجيل العملاء المحتملين السلوكية - المبنية على استخدام منتج الطرف الأول، وإدارة علاقات العملاء، والفوترة، وبيانات إثراء الطرف الثالث - التي تعثر على مسار المبيعات في مسار الخدمة الذاتية الخاص بك.
Decipad
decipad.com
دفتر ملاحظات تفاعلي يساعد الفرق على سرد القصص باستخدام البيانات.
Enverus
enverus.com
Enverus هي منصة SaaS الأكثر موثوقية والمخصصة للطاقة، وتوفر الوصول في الوقت الفعلي إلى التحليلات والرؤى وبيانات التكلفة والإيرادات المعيارية المستمدة من شراكاتنا إلى 98% من منتجي الطاقة في الولايات المتحدة وأكثر من 35000 مورد.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
تحليلات خفيفة الوزن وهذا ليس بالشر TelemetryDeck هي خدمة جديدة تساعد مطوري التطبيقات والويب على تحسين منتجاتهم من خلال توفير بيانات تحليلية فورية ودقيقة أثناء استخدام المستخدمين لتطبيقك. وأفضل ما في الأمر: أن كل شيء مجهول المصدر حتى تظل بيانات المستخدمين خاصة بك!
InMoment
inmoment.com
ويتجاوز نهج InMoment's Experience Improvement (XI) إدارة تجربة العملاء التقليدية ويجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة الصناعية."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc هو حل آلي لقراءة المستندات ومعالجتها، والذي يحول النصوص غير المنظمة إلى بيانات منظمة بفضل استخدام التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي. وسوف يقلل من عبء العمل الناجم عن إدارة الفواتير والمستندات الأخرى من قبل فرق إدخال البيانات. ستقوم هذه الأداة باستقبال وتحليل وإدارة الملفات الأكثر ا...
Keatext
keatext.ai
تحليل ردود الفعل لخلق تجارب أفضل للأشخاص. Keatext يجلب صوت العميل والموظف إلى أنشطتك اليومية. تم تصميم نظامنا الأساسي لفرق تجربة العملاء والتسويق والموارد البشرية لفهم كميات كبيرة من التعليقات - فكر في المراجعات والاستطلاعات المفتوحة وتذاكر مركز الاتصال. 1. قم بتحميل التعليقات من خلال إعداد سلس. لا ...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics عبارة عن منصة حديثة لأتمتة المعرفة والتحليلات النصية بدون تعليمات برمجية وقائمة على SaaS والتي تجعل تحليلات النص متاحة لخبير المجال العام. تستخدمها المؤسسات للحصول على قيمة من تحليل تعليقات العملاء، والتنقيب في وسائل التواصل الاجتماعي لفهم احتياجات المستهلكين وآلامهم، وتحديد الاتجا...
Wonderflow
wonderflow.ai
كل يوم، يترك ملايين العملاء تعليقات على المنتجات التي يحبونها، أو يحبونها، أو يكرهونها، أو يرغبون في تغييرها. بدءًا من منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة اليومية الشائعة وحتى المشتريات الراقية، مع نقاط سعر متعددة وعشرات من الاختلافات ضمن نطاقات المنتجات، يمكن أن يكون الذكاء التجاري الدقيق معقدًا ...
Text2data
text2data.com
بمجرد الانتهاء من التحليل، سترى النتيجة الإجمالية للمستند وإدخال النص مع العبارات المميزة. من المهم التحقق من النفي إذا كنت تعتقد أن بعض الكلمات يجب أن يكون لها قطبية مختلفة
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack هي الشركة الرائدة في مجال توفير تحليلات البيانات الضخمة للخدمات المالية. يعتمد المتخصصون الماليون على RavenPack لسرعته ودقته في تحليل كميات كبيرة من المحتوى غير المنظم.
NetMiner
netminer.com
يقوم NetMiner بتضمين محرك نصي داخلي قائم على لغة Python ومجهز بمولد البرامج النصية التلقائي للمستخدمين غير المهرة. ثم يمكن للمستخدمين تشغيل NetMiner باستخدام واجهة المستخدم الرسومية الموجودة أو لغة البرنامج النصي القابلة للبرمجة.
Labelf
labelf.ai
Labelf عبارة عن أداة لتصنيف النصوص بالذكاء الاصطناعي بدون أي تعليمات برمجية تتيح لك تدريب أحدث وأكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في فترة ما بعد الظهر بناءً على بياناتك الخاصة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي تفسير وتحليل وأتمتة سير عمل دعم العملاء بناءً على المكالمات أو البريد أو الدردشات. يمنحك هذا ميزة...
MeaningCloud
meaningcloud.com
تحليلات النص. حلول MeanCloud الرائدة في السوق لاستخراج النصوص وصوت العميل. قم بالتسجيل الآن على موقعنا الإلكتروني لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات النصية الخاصة بنا
Yabble
yabble.com
يقوم Yabble بإنشاء رؤى فورية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية. بدءًا من أول مكون إضافي لـ ChatGPT في العالم إلى مجموعة من الأدوات التي تقوم بإحصاء بياناتك وتلخيصها والدردشة معها على الفور - Yabble هي شركة التكنولوجيا المتطورة الأولى من نوعها التي تُحدث ثورة في الرؤى وتحليلات النصوص باستخدام منتجات ا...
unitQ
unitq.com
UnitQ هي الحلقة المفقودة في حلقة تعليقاتك، حيث توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تعليقات المستخدمين لمساعدتك في صياغة منتجات وخدمات وتجارب عالية الجودة. تعتمد الشركات الرائدة في فئتها مثل Spotify وBumble وPinterest وReddit وChime وHelloFresh على UnitQ لدفع النمو وتقليل التباطؤ وبناء الولاء.
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI هو برنامج لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي حائز على العديد من الجوائز. من خلال الجمع بين رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا فهم وتفسير أي نوع من المستندات بدقة غير مسبوقة. تضع تقنيتنا معيارًا جديدًا لاستخراج البيانات تلقائيًا: دقة تشبه دقة ا...
Thematic
getthematic.com
يقوم الموضوع بتحويل بيانات التعليقات غير المنظمة من أي قناة إلى رؤى لتحسين المنتجات وتجارب العملاء. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وموجهًا بمعرفتك التجارية، أصبح من السهل الآن الحصول على نتائج دقيقة وبسرعة كبيرة. يقدم لك الموضوع الإجابات التي تحتاجها - لماذا تغيرت درجاتك؟ ما هي نقاط الألم الحرجة التي يجب...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Relative Insight
relativeinsight.com
تقدم Relative Insight تحليلاً نصيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية والوكالات على توليد ذكاء العملاء والجمهور المستهدف والمنافسين من الكلمات. توفر المنصة حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ من النهايات المفتوحة للاستطلاع والمراجعات ونصوص خدمة العملاء والمحادثات...
Playvox
playvox.com
مع نمو حجم المحادثة، يصبح من الصعب البقاء على اطلاع بمشاكل العملاء وطلباتهم. يجعل تطبيق Prodsight هذا الأمر سهلاً من خلال التحليل التلقائي لمحادثات Zendesk وIntercom الخاصة بك بحثًا عن المواضيع والمشاعر وإنتاج تقرير يتم تحديثه باستمرار حول مشكلات المستخدم الأكثر شيوعًا. باعتبارك مدير دعم العملاء، يم...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa هي أول منصة CX تقدم GPT. في الماضي، اعتادت الشركات قضاء أسابيع في جمع تعليقات العملاء وتحليلها وتفسيرها وإعداد التقارير عنها من مصادر متعددة. الآن، يمكن لكل موظف طرح الأسئلة وتلقي الإجابات في الوقت الفعلي بناءً على صوت العميل. يساعد Lumoa في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لزيادة مؤشرات الأداء...
Chattermill
chattermill.com
تساعد منصة Chattermill Customer Experience Intelligence Platform الشركات على إطلاق العنان لواقع عملائها وفهم صوت عملائها. باستخدام Chattermill، يمكن للشركات توحيد بيانات تعليقات عملائها عبر المراجعات وتذاكر الدعم والمحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن ما يريده العملاء ويحتاجونه ويتوقعونه من من...
QuData
qudata.com
مجالات الكفاءة الأساسية لشركة QuData هي الذكاء الاصطناعي للمحادثة (التعرف على الكلام، وأنظمة الحوار، والمساعدين الصوتيين)؛ فهم اللغة الطبيعية؛ تحليل الصور (تصنيف الصور وتقسيمها، اكتشاف الأشياء/الوجه)؛ تحليل سلوك العملاء. نجح فريق الشركة من المبرمجين وعلماء البيانات في تنفيذ عدد من المشاريع لشركائها ...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تساعد الشركات المصنعة العالمية على تقليل المخزون الزائد ومنع النقص الحاد وإنشاء القيادة التشغيلية. تتمحور المنصة حول المصنع، حيث تعمل على سد الفجوة بين سلاسل التوريد المعقدة وعمليات المخزون وأساليبها القديمة كثيفة العمالة لإعداد التقارير والتحليلات واتخاذ...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats هو حل يدعم مصادر تسليم المحتوى المتعددة بما في ذلك: البث المباشر عبر HTTP (HLS)، والبث التكيفي الديناميكي عبر HTTP (DASH)؛ خادم الوسائط Wowza؛ آيس كاست; شوتكاست; ويندوز ميديا سيرفر؛ خادم الوسائط فلاش (FMS)؛ التدفق. اللولب. وقت سريع؛ أحمر 5؛ vBrick; Darwing Streaming Server وغير ذلك الك...
Breinify
home.breinify.ai
محرك تخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة وتوسيع نطاق مشاركة المستهلك متعددة القنوات للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة. اضغط لتتعلم المزيد.
Gavagai
gavagai.io
فهم ما يقوله عملاؤك لك توفر Gavagai تقنية تحليل نصية رائدة لإنشاء رؤى قيمة للعملاء من خلال ما يقوله عملاؤك لك. من خلال تتبع تعليقات العملاء بشكل مستمر باستخدام خدمتنا، سوف تفهم عميلك بشكل أفضل مما يترجم إلى ميزة تنافسية فورية. بالتعاون مع شركائنا المهرة، نقوم بإنشاء حلول تجربة العملاء لجميع أنواع ا...
Polinode
polinode.com
يسمح لك Polinode باستيراد بيانات الشبكة وجمعها وتحليلها. مع Polinode Networks، يمكنك تحميل أي بيانات شبكة إلى سحابة Polinode حيث يمكنك التفاعل معها وتصورها وتحليلها.
Evocon
evocon.com
Evocon هو حل لمراقبة الإنتاج قائم على السحابة ويساعد شركات التصنيع على إدارة وتحسين كفاءتها الإنتاجية. تقوم Evocon بأتمتة ورقمنة جمع البيانات من آلات الإنتاج. نقوم بعد ذلك بنقل البيانات المجمعة إلى السحابة حتى يتمكن المصنعون من الوصول إليها في الوقت الفعلي، سواء في الموقع أو عن بعد. وأخيرًا، من خلال...
Enquire.ai
enquire.ai
تقديم السياق والتحليل بشكل أسرع من أي شبكة خبراء أخرى من خلال مزيجنا الحاصل على براءة اختراع من الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والذكاء البشري.
CloudOpty
cloudopty.com
يوفر CloudOpty CloudScore للتحسين الشامل للنظام السحابي الخاص بك لمساعدتك على توفير التكلفة وتحسين الأداء وزيادة الأمان والامتثال.
Astrato
astrato.io
تقدم Astrato ذكاء الأعمال - الذي تم إعادة تصوره للسحابة. البديل الحديث لـ Looker وTableau لفرق البيانات المزدحمة، يقدم Astrato تجربة سحابية أصلية ومنصة واحدة لبيانات الاستعلام المباشرة في سحب بيانات Snowflake أو Dremio أو Google BigQuery دون أي حركة للبيانات - على الإطلاق.
A2MAC1
a2mac1.com
منصة حوكمة البيانات لتصنيع السيارات - تنفتح الآن على صناعات جديدة. تم إنشاء A2MAC1 منذ 25 عامًا ويخدم أكبر مصنعي المعدات الأصلية (مصنعي السيارات) وOES (مصنعي قطع غيار السيارات) في هذا العالم. بدأت الشركة في هدم وقياس السيارات. ثم يقوم بعد ذلك بتجميع البيانات/النتائج ودمجها ووضع كل شيء على الإنترنت ل...
Rampfy
rampfy.com
لقد جعل Rampfy تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا سهلاً وسريعًا. من خلال بضع نقرات، يمكنك دمج جميع أنظمتك مع تطبيق Rampfy، والبدء في رؤية معلومات حول العملية الكاملة لشركتك. مع Rampfy يمكنك: - عرض البيانات المتكاملة من جميع الأنظمة - تلقي تنبيهات استباقية حول العملية الخاصة بك - عرض مؤشرات الأداء الر...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche عبارة عن منصة لتحليل ردود الفعل التي تحلل كميات كبيرة من تعليقات العملاء في دقائق، مما يسمح لك بتقديم رؤى عميقة بسرعة ومساعدة شركتك على اتخاذ قرارات أفضل. لا تتطلب منصة Kapiche أي إعداد أو صياغة تعليمات برمجية. إنه يعمل فقط، على الفور. ويتيح لك تحليل جميع تعليقات عملائك في مكان واحد. مع Ka...
Nomad Data
nomad-data.com
تقوم NoMad Data بتطوير نظام أساسي لإدارة البيانات يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل. هدف Nomad هو إنشاء سوق للأفكار والسماح للخبراء في البيانات، ومقدمي البيانات أنفسهم، بمطابقة الأفكار مع بياناتهم. نحن نهدف إلى مساعدة مقدمي الخدمة على اكتشاف حالات استخدام جديدة لبياناتهم ومساعدتهم في العثور على ال...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard هو منتج ذكاء الأعمال (BI) مصمم لمهندسي البيانات للقيام بأفضل أعمالهم ونشر البيانات بسهولة إلى مؤسساتهم بأكملها (حتى الأشخاص غير التقنيين!) حدد المقاييس في مستودع البيانات الخاص بك واسمح لفريقك بأكمله بالبحث والاستكشاف واعثر على الرؤى التي تقود أعمالك. هدفنا هو تبسيط: واجهتنا، وكيفية تفاعلك...
Data Impact
dataimpact.io
مسرع التجارة الرقمية للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة في بيئة اليوم المعقدة وسريعة التطور، هناك حاجة إلى رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ للفوز عبر الإنترنت. في Data Impact، تتجاوز حلولنا المراقبة البسيطة لتزويد فرق التجارة الإلكترونية بالعديد من الروافع التي يمكن تطبيقها يوميًا. توفر منصتنا معل...
Data Blaze
datablaze.com
يمكن أن تساعد Datablaze في توصيل أعمالك لاسلكيًا من خلال اتصال إنترنت الأشياء الخلوي وتحسين تكاليفك باستخدام برنامج حصري لإدارة الأجهزة.
ActionableAgile
actionableagile.com
مجموعة من المخططات وعمليات المحاكاة التي تتصل بالبيانات الموجودة في أداة إدارة العمل التي تختارها لمساعدتك على تحسين عملياتك، وتصبح قابلة للتنبؤ بها، وتوفر تنبؤات دقيقة في لمح البصر. تدفقك هو عملنا وأمن بياناتك هو الأولوية رقم 1.
Soley
soley.io
تعد سولي رائدة في مجال الملاحة الرقمية في محافظ المنتجات وسلاسل القيمة. يدعم Soley صناع القرار في الصناعة الذين يعملون تحت ضغط الوقت والتعقيد الهائل. باستخدام Soley، يمكن للشركات تحسين مجموعة منتجاتها وتحسين مرونتها وبالتالي تقليل التكاليف. فهو يمكّنك من اكتشاف وإدارة المخاطر والإمكانات الداخلية، با...
Nuant
nuant.com
Nuant عبارة عن منصة لإدارة المحافظ والمخاطر مصممة خصيصًا للمحترفين لرصد وتقييم مخاطر أصولهم الرقمية. مع Nuant، استمتع بمراقبة موحدة سهلة لأصولك الرقمية، وإدارة فائقة للمخاطر، ومحرك محاكاة قوي. - مراقبة موحدة لأصولك الرقمية: يوفر نظام إدارة محفظة Nuant مراقبة سلسة لأصولك الرقمية، ويدمج الراحة مع الكف...
Intelligize
intelligize.com
توفر أدوات التحليل المتقدمة رؤى عميقة تساعدك على تحديد معايير السوق بوضوح، وقياس الإفصاحات والاتفاقيات، وتتبع خطابات واتجاهات تعليقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، وغير ذلك الكثير.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
الأداة الأولى لتحليل البريد الإلكتروني في Gmail وOutlook. قم بقياس وقت استجابة البريد الإلكتروني لفريقك - لا يلزم تثبيت أي برامج، ولا يتطلب التدريب.