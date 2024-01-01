Beeceptor

Beeceptor

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الموقع الإلكتروني: beeceptor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beeceptor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Beeceptor، نعيد تعريف كيفية تعامل الفرق الصغيرة والكبيرة مع تطوير البرامج من خلال منصة المحاكاة الافتراضية للخدمة المتطورة ومنصة API Mocking. يجمع هذا الحل المبتكر بشكل فريد بين Mock Server وLocal Tunnel وHTTP Proxy، مما يتيح محاكاة سلسة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات. يضمن هذا الثالوث القوي، جنبًا إلى جنب مع نهجنا الذي لا يتطلب تعليمات برمجية أو تنزيلات، أسرع عملية إلحاق في الصناعة. Beeceptor حاصل على شهادة SOC2 Type 2 وISO 27001، مما يضمن أعلى معايير الأمان والامتثال، مما يجعله خيارًا موثوقًا به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تعد المحاكاة الافتراضية للخدمة أمرًا بالغ الأهمية للمطورين وفرق ضمان الجودة، مما يسمح لهم بفصل التبعيات وتمكين التطوير الموازي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتعاون بشكل كبير. من خلال الاستفادة من Beeceptor، يمكن للفرق إنشاء خدمات وهمية بسرعة، مما يقلل من أوقات دورة التطوير وخفض التكاليف. انضم إلى صفوف الشركات الراضية التي قامت بتحويل سير عملها باستخدام منصة Beeceptor الفعالة والموثوقة والآمنة. أحدث ثورة في عمليات التطوير والاختبار الخاصة بك مع Beeceptor اليوم!
الفئات:
Software Development
API Design Tools

الموقع الإلكتروني: beeceptor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beeceptor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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