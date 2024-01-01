قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

بنية تحتية بدون خادم للذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتشغيل مهام الاستدلال والتدريب لوحدة معالجة الرسومات على بنية أساسية بدون خادم والتي تتكيف معك

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