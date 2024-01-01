bdnews24

bdnews24

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bdnews24.com هي أول خدمة إخبارية في بنجلاديش تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتعتمد على موارد ما يقرب من 500 صحفي ومصور في جميع أنحاء البلاد لتقديم أخبار دقيقة ورؤى فريدة من نوعها في العناوين الرئيسية لجمهور متفرق على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: bdnews24.com

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