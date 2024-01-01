بدائل - Basaas
Workona
workona.com
قم بتنظيم جميع المستندات والمهام والملاحظات لمشروع فريقك القادم.
Desktop.com
desktop.com
حل كامل للفرق البعيدة أو المختلطة بالإضافة إلى منظم الحياة الرقمي - تعد مساحة العمل المركزية هي الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة الموارد المستندة إلى الويب والفرق أو المشاريع أو الشركات المتعددة عبر الإنترنت.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Huler
huler.io
تبسيط وتنظيم العمل والحياة واللعب. HulerHub هي لوحة الإطلاق الرقمية لبرامجك ومواقع الويب والروابط والمقالات والأنظمة الداخلية - مصممة خصيصًا للأعمال، ومصممة خصيصًا بواسطتك. انت تعمل. طريقك.
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات...