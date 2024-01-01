Botowski AI

botowski.com

Botowski هو منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يعتمد على أحدث تقنيات GPT-3. تم إنشاؤه بهدف إنشاء محتوى للشركات والمؤسسات والأشخاص الذين ليسوا كتابًا محترفين. فهو يقدم مجموعة متنوعة من أدوات إنشاء المحتوى التلقائي، بدءًا من الشعارات الجذابة لأغراض العلامة التجارية وحتى قوالب البريد الإلكتروني أو محتوى...