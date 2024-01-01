يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Báo Kiến Thức على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

صحيفة المعرفة والحياة - أخبار نشر المعرفة على مدار 24 ساعة - الاتحاد الفيتنامي لجمعيات العلوم والتكنولوجيا - معلومات الصحة والجمال والترفيه ومجتمع عبر الإنترنت وأحدث متجر للمعرفة وقراءة الأخبار المحدثة كل يوم

الموقع الإلكتروني: kienthuc.net.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Báo Kiến Thức. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.