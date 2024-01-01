بدائل - Bambuser
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Dacast
dacast.com
يعد برنامج بث الفيديو من Dacast هو منصة الفيديو والاستضافة الرائدة عبر الإنترنت. قم ببث الفيديو المباشر وعند الطلب مع الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات الفيديو والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتحويل كل خدمة إلى فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
MyAlice
myalice.ai
المزيد من القنوات. المزيد من العملاء. المزيد من المبيعات. قم بالبيع والدعم في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك، وقم بإدارة كل شيء بشكل صحيح من MyAlice.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Tolstoy
gotolstoy.com
ابدأ بإجراء محادثات وجهًا لوجه مع عملائك.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة ها...
degpeg
degpeg.com
Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشرك...
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps عبارة عن منصة شاملة للتجارة عبر الهاتف المحمول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المتاجر عبر الإنترنت من زيادة إيرادات الهاتف المحمول وزيادة التحويلات وتعزيز الاحتفاظ باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بالكامل. نحن نؤمن بأتمتة التجارة عبر الهاتف المحمول بالكامل باستخدام أحدث التق...
Livescale
livescale.tv
قم بتعزيز مبيعاتك، وإتقان مشاركة العملاء، وزيادة التحويلات باستخدام Livescale، منصة التجارة الاجتماعية. انضم إلى الثورة الديناميكية.
Immerss
immerss.live
Immerss عبارة عن منصة SaaS للفيديو المباشر والدردشة قابلة للتسوق بالكامل والتي تمكن التجار من جميع الأحجام من الاتصال بسلاسة مباشرة مع عملائهم عبر الإنترنت. يتمتع التجار الذين يستخدمون Immerss بمشاركة لا مثيل لها مع العملاء ويرون نتائج قابلة للقياس في التحويلات وقيمة الطلب والعائدات. يمكنك بسهولة إس...
Lengow
lengow.com
Lengow هو حل أتمتة التجارة الإلكترونية الذي يساعد العلامات التجارية والموزعين على تحسين أدائهم، وأتمتة عملياتهم التجارية، والنمو دوليًا. تعد منصة Lengow هي المفتاح للربحية القوية والرؤية للمنتجات التي يبيعها تجار التجزئة عبر الإنترنت حول العالم على جميع قنوات التوزيع: الأسواق، ومحركات التسوق المقارن...