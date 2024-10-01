بدائل - BambooHR

Legion

legion.co

تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل ا...