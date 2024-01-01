Bad Bot Design هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين التسوق لمجموعة متنوعة من المنتجات الفريدة، بما في ذلك القمصان والبلوزات وأكواب القهوة. يتم إنشاء هذه المنتجات بواسطة الروبوتات، مما يوفر مجموعة حصرية ومميزة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار مطالبة روبوتات الذكاء الاصطناعي بتصميم أفكارهم الخاصة، وإضافة لمسة شخصية إلى مشترياتهم. توفر الأداة مرشحات متنوعة لسهولة التنقل، مما يسمح للمستخدمين بفرز المنتجات حسب مدى صلتها وأحدث الإضافات وأقدم العناصر. كما أنها تتميز بمجموعات محددة مثل مجموعة Bad Bot، والعناصر المميزة، والمجموعة الجديدة، واختيار الصيف، مما يضمن مجموعة متنوعة من الخيارات. تشمل المنتجات المتاحة مجموعة واسعة من التصاميم، بما في ذلك صور الحيوانات مثل كلب البلدغ الفرنسي والقطط، والانطباعات الفنية مثل الأعمال الفنية المستوحاة من مونيه والصور التي تحمل طابع فان جوخ، ومراجع الثقافة الشعبية مثل تصميمات Guardians of the Galaxy وTupac. توفر الأداة أشكالًا متعددة لكل تصميم، مما يضمن اختيارًا شاملاً. يتضمن موقع الويب الخاص بـ Bad Bot Design قسمًا للأسئلة الشائعة ومعلومات الاتصال، بالإضافة إلى شروط الخدمة وسياسة الإرجاع لراحة العملاء. تم تطوير الأداة بواسطة AE.STUDIO ويمكن متابعتها على Instagram وFacebook وTwitter للحصول على التحديثات. باختصار، Bad Bot Design عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم منتجات فريدة تم إنشاؤها بواسطة الروبوتات. يمكن للمستخدمين التسوق لشراء القمصان والبلوزات وأكواب القهوة أو طلب روبوتات الذكاء الاصطناعي لتصميم أفكار مخصصة. تتميز الأداة بمجموعات ومرشحات متنوعة، مما يوفر مجموعة واسعة من خيارات التصميم.

الموقع الإلكتروني: badbotdesign.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bad Bot Design. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.