Axis

Axis

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الموقع الإلكتروني: axis.xyz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Axis على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المحور عبارة عن قاعدة معرفية للوائح الحكومية والمسؤولين الذين يساعدون الشركات الكبيرة على القيام بأعمال تجارية في الأسواق الخارجية. على سبيل المثال، إذا كنت تريد العمل في المملكة العربية السعودية - يخبرك برنامجنا بالقوانين التي يتعين عليك الالتزام بها والمسؤولين الذين تحتاج إلى موافقاتهم. نحن نغطي حاليًا الأسواق الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الموقع الإلكتروني: axis.xyz

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