AWG Bakery

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يقدم مخبز AWG الخبز اللذيذ الخالي من الحبوب والغلوتين والعضوي والنباتي والباليو. الكثير من الناس يسمون خبزنا بأنه يغير الحياة. لدينا 4 نكهات في الخبز والميني والخبز والجولات. نحن نشحن عبر الولايات المتحدة ونقدم خدمة الاستلام. تحقق من تقييماتنا الـ 5 نجوم! نحن شركة عائلية مملوكة للنساء. حان الوقت للاستمتاع بالخبز مرة أخرى!

الموقع الإلكتروني: awgbakery.com

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