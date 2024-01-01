AVOXI، منصة اتصالات عالمية، توفر حلول الصوت والرسائل ومراكز الاتصال - كل ذلك ضمن منصة واحدة. من خلال منح الشركات الدولية التواجد المحلي الذي تحتاجه للتوسع بسهولة مع عملائها، تقدم AVOXI تقنية صوتية غنية بالميزات مع تغطية وجودة وموثوقية لا مثيل لها. من خلال تشغيل 7000 عميل في أكثر من 170 دولة وإجراء أكثر من 50 مليون تفاعل كل عام، تتيح منصة AVOXI السحابية المرنة للعملاء التكامل مع التقنيات الأكثر أهمية. احصل على برنامج الصوت العالمي الذي تثق به المؤسسات للحفاظ على استمرارية اتصالاتها. انطلق إلى العالمية، واتصل محليًا مع AVOXI اليوم. اعرف المزيد على www.avoxi.com.

الموقع الإلكتروني: avoxi.com

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