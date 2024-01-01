نحن نعلم تصميم UX/UI ثم نساعد الأشخاص في الحصول على وظائف رائعة. ولدت Avocadmy من الحاجة إلى مصممين أكثر تنوعًا. برامج التصميم الحالية باهظة الثمن ولا يمكن الوصول إليها. نحن نجعل من السهل على أي شخص اقتحام هذا المجال وتغيير حياته المهنية. طلابنا هم 75% من النساء، و65% من BIPOC، و33% من LGBTQ+.

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