Avocademy

Avocademy

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الموقع الإلكتروني: avocademy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avocademy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نعلم تصميم UX/UI ثم نساعد الأشخاص في الحصول على وظائف رائعة. ولدت Avocadmy من الحاجة إلى مصممين أكثر تنوعًا. برامج التصميم الحالية باهظة الثمن ولا يمكن الوصول إليها. نحن نجعل من السهل على أي شخص اقتحام هذا المجال وتغيير حياته المهنية. طلابنا هم 75% من النساء، و65% من BIPOC، و33% من LGBTQ+.

الموقع الإلكتروني: avocademy.com

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