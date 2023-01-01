بدائل - Aviso
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Autobound
autobound.ai
لا ينبغي أن يستغرق البحث عن عميل محتمل وكتابة بريد إلكتروني شخصي ومدروس 20 دقيقة. يعمل Autobound على زيادة معدل الرد على البريد الإلكتروني من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات ذات صلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Exceed.ai
exceed.ai
تعزيز تحويل العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. أتمتة تفاعلات الإيرادات والمشاركة على نطاق واسع والتفاعل عبر البريد الإلكتروني والدردشة والرسائل النصية القصيرة.
Humantic AI
humantic.ai
ذكاء المشتري والذكاء الاصطناعي الشخصي لفرق المبيعات لتخصيص جميع التفاعلات بشكل أصلي وإشراك المزيد من العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات.
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات