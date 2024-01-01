التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة ومتكاملي الأنظمة، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابي. تأسست AvePoint في عام 2001، وهي شريك عالمي لمايكروسوفت لهذا العام خمس مرات، ويقع مقرها الرئيسي في جيرسي سيتي، نيو جيرسي.

الموقع الإلكتروني: avepoint.com

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