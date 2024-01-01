AvePoint

AvePoint

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الموقع الإلكتروني: avepoint.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AvePoint على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة ومتكاملي الأنظمة، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابي. تأسست AvePoint في عام 2001، وهي شريك عالمي لمايكروسوفت لهذا العام خمس مرات، ويقع مقرها الرئيسي في جيرسي سيتي، نيو جيرسي.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: avepoint.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AvePoint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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