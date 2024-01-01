Avada

Avada

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: avada.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avada على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Avada هي إحدى الشركات الرائدة في إنشاء قوالب ووردبريس ومواقع الويب، وتشتهر بتعدد استخداماتها وسهولة استخدامها وخيارات التخصيص الشاملة. تم تطوير Avada بواسطة ThemeFusion، وهي سمة WordPress الأكثر مبيعًا في سوق ThemeForest، والتي يفضلها مجموعة واسعة من المستخدمين من الأفراد والمدونين إلى الشركات والمطورين. بشكل عام، يعد Avada سمة WordPress قوية وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة والتي تمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب مذهلة وعملية واحترافية بسهولة.

الموقع الإلكتروني: avada.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Avada. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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