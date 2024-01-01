Avada هي إحدى الشركات الرائدة في إنشاء قوالب ووردبريس ومواقع الويب، وتشتهر بتعدد استخداماتها وسهولة استخدامها وخيارات التخصيص الشاملة. تم تطوير Avada بواسطة ThemeFusion، وهي سمة WordPress الأكثر مبيعًا في سوق ThemeForest، والتي يفضلها مجموعة واسعة من المستخدمين من الأفراد والمدونين إلى الشركات والمطورين. بشكل عام، يعد Avada سمة WordPress قوية وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة والتي تمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب مذهلة وعملية واحترافية بسهولة.

الموقع الإلكتروني: avada.com

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