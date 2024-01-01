Autoweek

Autoweek

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الموقع الإلكتروني: autoweek.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Autoweek على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم محررو Autoweek أخبار السيارات العاجلة وعناوين صناعة السيارات وتفاصيل السيارات المستقبلية من عالم السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة والشاحنات وتكنولوجيا السيارات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: autoweek.com

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