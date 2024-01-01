autoRetouch

autoRetouch

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الموقع الإلكتروني: autoretouch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من autoRetouch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

autoRetouch عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحرير الجماعي لصور المنتج عبر الإنترنت. فهو يمكّن المستخدمين من تطبيق مجموعة من وظائف التحرير على الصور بسرعة ودقة، بما في ذلك إزالة الخلفية، وعارضة أزياء الأشباح، وتخصيص الخلفية، وتنقيح البشرة. تسمح مجموعة أدوات AutoRetouch المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنشاء صور جميلة على الفور، دون الحاجة إلى مهارات تحرير الصور. توفر المنصة أيضًا مجموعة من قوالب مواصفات السوق، مما يسمح للمستخدمين بتعديل جميع الصور في ثوانٍ. تم تصميم ميزة autoRetouch لتوفير الوقت والمال مع زيادة مشتريات التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق عرض العلامة التجارية. يمكّن برنامج إنشاء عارضة أزياء الأشباح / تأثير مفصل الرقبة والمؤتمت بالكامل المستخدمين من إضفاء الحيوية على منتجات الموضة ومساعدة العملاء على رؤية مدى روعة مظهرهم. النظام الأساسي متاح على سطح المكتب ويبدأ سعره من 0.25 يورو لكل صورة، بمتوسط ​​وقت معالجة يبلغ 5 ثوانٍ.

الموقع الإلكتروني: autoretouch.com

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