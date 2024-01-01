AutoRegex

AutoRegex

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الموقع الإلكتروني: autoregex.xyz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AutoRegex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AutoRegex هي أداة قوية تمكن المستخدمين من التحويل من اللغة الإنجليزية إلى التعبير العادي (RegEx) باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). يسهّل موقع الويب هذا إنشاء أنماط RegEx دون الحاجة إلى معرفة واسعة ببناء الجملة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لـ AutoRegex أن يترجم تلقائيًا بين اللغة الإنجليزية وRegEx، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أنماط RegEx المعقدة دون أي ترميز يدوي. يقدم الموقع مجموعة من الخطط التي تناسب الاحتياجات المختلفة، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. لقد تم عرض AutoRegex على العديد من مواقع الويب، وقد تم تصميمه بكل حب بواسطة @GD3KR.

الموقع الإلكتروني: autoregex.xyz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AutoRegex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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