AutoRegex هي أداة قوية تمكن المستخدمين من التحويل من اللغة الإنجليزية إلى التعبير العادي (RegEx) باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). يسهّل موقع الويب هذا إنشاء أنماط RegEx دون الحاجة إلى معرفة واسعة ببناء الجملة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لـ AutoRegex أن يترجم تلقائيًا بين اللغة الإنجليزية وRegEx، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أنماط RegEx المعقدة دون أي ترميز يدوي. يقدم الموقع مجموعة من الخطط التي تناسب الاحتياجات المختلفة، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. لقد تم عرض AutoRegex على العديد من مواقع الويب، وقد تم تصميمه بكل حب بواسطة @GD3KR.

الموقع الإلكتروني: autoregex.xyz

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