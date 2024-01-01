Automotive News

Automotive News

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لقد كانت أخبار السيارات المصدر الرئيسي لكل ما يحدث بين تجار تجزئة السيارات والموردين ومصنعي المعدات الأصلية منذ عام 1925. أخبار السيارات هي المصدر الرئيسي للأخبار حول صناعة السيارات العالمية. تتمثل مهمة أخبار السيارات في أن تكون المصدر الرئيسي لأخبار الصناعة والبيانات والفهم للوكلاء والمصنعين والموردين وغيرهم من المرتبطين بالصناعة.

الموقع الإلكتروني: autonews.com

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