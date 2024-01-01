بدائل - Autify
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
UserTesting
usertesting.com
يعمل UserTesting على تغيير جذري في طريقة إنشاء المنتجات والتجارب الرقمية وتقديمها من خلال مساعدة المؤسسات في الحصول على رؤى من العملاء - بدءًا من الإنشاء وحتى التنفيذ. تم تصميمه استنادًا إلى محرك مصادر عالمي المستوى حسب الطلب، ويمكن للعملاء الحصول على تعليقات سريعة وعالية الجودة ومشتركة من كل من شبك...
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Qase
qase.io
Qase هي أداة حديثة لإدارة الاختبار مصممة لفرق ضمان الجودة والتطوير، وتتميز بواجهة حديثة وبسيطة وميزات قوية. ولهذا السبب تتحول آلاف المنظمات من جميع أنحاء العالم إلى Qase. إنه حل شامل لإدارة الاختبار. يتضمن إدارة حالة الاختبار، وإدارة العيوب، وخطط الاختبار، وعمليات التشغيل الاختبارية باستخدام التقاري...
Userfeel
userfeel.com
اكتشف مشكلات زوار موقعك وشكوكهم باستخدام أداة اختبار مستخدم أفضل. أداة اختبار المستخدم الوحيدة التي لا تتطلب أي اشتراك أو رسوم شهرية للحصول على وصول غير محدود إلى جميع الميزات، بدون رسوم ترقية مخفية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية. عدد غير محدود من المستخدمين، وأسئلة فرز...
Browserling
browserling.com
Browserling هو حل قائم على الويب لاختبار مواقع الويب بسرعة عبر المتصفحات في جميع المتصفحات الأكثر شيوعًا.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector هي خدمة اختبار متصفح تلقائية تسمح لك بمراقبة واختبار مواقع الويب الخاصة بك باستخدام متصفحات حقيقية من السحابة. نحن نقدم حلاً متماسكًا لإنشاء اختباراتك وتسجيلها وإدارتها وتشغيلها بسهولة. قم بمراجعة نتائج الاختبار التفصيلية واحصل على إشعار عند حدوث حالات فشل. تأكد من أن مواقع الويب وال...
Sauce Labs
saucelabs.com
في عالم يعتمد على الكود، تسعى Sauce Labs جاهدة لجعله مناسبًا للجميع، في كل مكان وفي كل وقت. هذه هي الثقة الرقمية. Sauce Labs هي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاختبار المستمر والإبلاغ عن الأخطاء التي تمنح الشركات الثقة لتقديم تجربة علامة تجارية رقمية موثوقة لعملائها. تحدد سحابة الاختبار المستمر ...
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
TestProject
testproject.io
TestProject هو أول نظام أساسي مجاني لأتمتة الاختبار بنسبة 100% في العالم لاختبارات الويب وAndroid وiOS وAPI، وهو موثوق به من قبل أكثر من 150.000 مستخدم في مجتمع الاختبار. يساعد TestProject المختبرين والمطورين على ضمان الجودة بسرعة، من خلال التخلص من متاعب الصيانة والإعداد وتمكين Selenium وAppium باس...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest هي سحابة اختبارية رائدة للتجربة الرقمية تساعد المطورين والمختبرين على إرسال التعليمات البرمجية بشكل أسرع. مع وجود أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من 2,000,000 مستخدم في 130 دولة، يعتمد المطورون والمختبرون على LambdaTest لتسريع عملية ضمان الجودة وتقديم المنتجات بأفضل تجربة رقمية في ف...
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع استجاباتهم عبر الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد ق...
UserZoom
userzoom.com
يعمل برنامج UserZoom (الذي أصبح الآن جزءًا من UserTesting)، على تمكين فرق التصميم والبحث والمنتجات والتسويق من إنشاء التجارب الرقمية التي يطلبها عملاؤهم. سواء كنت بحاجة إلى إعلام تكرارات التصميم السريعة أو إضفاء الطابع الديمقراطي على أبحاث تجربة المستخدم عبر الفرق العالمية، يمكن أن تساعدك منتجات وخد...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA عبارة عن منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يشتمل بشكل اختياري على خدمة أتمتة الاختبار لإخراج عملية إنشاء الاختبار وصيانته بالكامل من مهام فريقك - مقابل أقل من ربع تكلفة تعيين مهندس ضمان الجودة. تحدث إلينا حول تخصيص خطة لتناسب احتياجاتك.
Loadster
loadster.app
Loadster هو حل لاختبار التحميل السحابي المختلط لمواقع الويب والتطبيقات عالية الأداء. قم بتحميل اختبار مواقعك للعثور على الاختناقات وتحسين الاستقرار وتحسين تجربة المستخدم.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باخت...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics عبارة عن نظام أساسي متكامل لأبحاث تجربة المستخدم مع مجموعة مشاركين عالمية تضم ما يقرب من 2 مليون مشارك. منذ عام 2009، تساعد Userlytics المؤسسات والوكالات على تحسين تجربة المستخدم والعملاء لمواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم ونماذجهم الأولية. من خلال نموذج تسعير قابل للتطوير ولوحة عالمية متنوع...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma هي أداة أتمتة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر نهجًا منخفض التعليمات البرمجية، مما يتيح إنشاء الاختبارات باللغة الإنجليزية البسيطة. توصف منصة أتمتة الاختبار هذه بأنها مستقرة وموثوقة، ويُقال إنها تقلل بشكل كبير من تقلب الاختبار. تتضمن ميزات النظام الأساسي تطبيق الويب وتطبيق الهاتف ا...
Waldo
waldo.com
يعمل Waldo على تسريع عملية ابتكار المنتجات لمطوري الأجهزة المحمولة. تعاني تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان من ميزات الأخطاء وتعطل التطبيقات التي تخلق تجربة مستخدم سيئة. تتيح تقنية Waldo الخاصة للفرق الهندسية اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير. يستخدم رواد الصناعة، بما في ذلك L...
CodiumAI
codium.ai
Codium هي أداة تساعد المطورين على كتابة الاختبارات بشكل أسرع. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الكود المصدري وإنشاء اختبارات مفيدة يمكنها اكتشاف الأخطاء قبل النشر. يمكنه اقتراح اختبارات أثناء الكتابة ويتميز بملحق التنزيل (قريبًا) لأتمتة العملية. إنه يعمل عن طريق تحليل الكود والمستندات والتعليقات لاقت...
QA Wolf
qawolf.com
تقوم شركة QA Wolf بإنشاء اختبارات تلقائية شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدم لديك خلال 4 أشهر فقط، وتحافظ عليها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوفر عمليات تشغيل متوازية غير محدودة على بنيتنا التحتية. هل ذكرنا أننا نضمن عدم وجود رقائق؟ نحن نفعل ذلك أيضا. ابدأ ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا يتضمن: خطة اختبار شا...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة التجربة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبح...
Reflect
reflect.run
يوفر Reflect أسرع سير عمل لإنشاء اختبارات شاملة تلقائية لتطبيق الويب الخاص بك. لإنشاء اختبار في Reflect، نقوم بتشغيل جلسة متصفح مُجهزة في السحابة الخاصة بنا ونشاركها معك على الشاشة من خلال تطبيق الويب الخاص بنا. يتيح لنا هذا الأسلوب التحكم بشكل كامل في بيئة الاختبار، مما يعني أنه يمكننا اكتشاف عدد ل...
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هي منصة اختبار الاتصالات التي تستخدمها الشركات لالتقاط واختبار وتصميم وتحليل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تأكد من أن كل رسالة يرسلها عملك تبدو ومظهرها وتعمل تمامًا كما خططت لها. قم بإنشاء اختبارات تلقائية تغطي اتصالاتك الأكثر أهمية بسرعة، بدءًا من إشعارات الحساب والتنبي...
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
Userback
userback.io
نقدم لكم Userback، المنصة الرائدة لأبحاث المستخدم للفرق الصغيرة التي تتطلع إلى فهم المستخدمين وبناء منتجات أفضل. باستخدام Userback، يمكنك جمع تعليقات مرئية غنية بالبيانات التعريفية والحصول على رؤى عميقة حول مشاعر المستخدم وسلوكه من خلال الاستبيانات داخل التطبيق مثل مقاييس NPS وCES وCSAT. أضف سياقًا ...
Meticulous
meticulous.ai
يقوم الذكاء الاصطناعي الدقيق بإنشاء مجموعة من الاختبارات الشاملة من جلسات المستخدم المسجلة والحفاظ عليها. تضيف شركة Meticulous باستمرار اختبارات جديدة عند تقديم ميزات جديدة أو حالات حافة، وتزيل الاختبارات القديمة عندما تصبح قديمة - مما يضمن أن مجموعة الاختبار الخاصة بك محدثة دائمًا ومكتملة، دون أي ت...