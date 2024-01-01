Attestiv هي أداة للكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي والطب الشرعي للوسائط الرقمية تهدف إلى حماية الأصول الرقمية والكشف عن الوسائط المزيفة أو التي تم التلاعب بها، مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع لمصادقة الوسائط التي تم تحميلها، مما يضمن أمان المعلومات المشتركة. في الوقت الفعلي عبر الأجهزة المحمولة أو واجهات برمجة التطبيقات أو بوابة الويب Attestiv، يتم أخذ بصمات الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والتحقق من صحتها دون تعديلات. تكمن الوظيفة الأساسية لـ Attestiv في قدرتها على حماية الشركات والمؤسسات من الضرر المحتمل الناتج عن سوء استخدام الوسائط الرقمية المعدلة أو الملفقة. وتم تصميم المنصة لتلبية متطلبات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك التأمين والخدمات المالية والأخبار والإعلام وغيرها. وقد وجدت Attestiv تطبيقها في الممتلكات الشخصية والاقتباسات التجارية، والمطالبات، والتجديدات، وعمليات التفتيش، وفي منع الاحتيال والخسائر الناشئة عن وسائل الإعلام التي تم التلاعب بها. علاوة على ذلك، تعمل المنصة على تعزيز سلامة المحتوى الإخباري والإعلامي من خلال المصادقة والتتبع. علاوة على ذلك، تتحقق تقنيتها من صحة البيانات المهمة لصناعات مثل إنترنت الأشياء والعقارات والشحن والسيارات والبناء. في جوهره، Attestiv هو حل قائم على الذكاء الاصطناعي ملتزم بتعزيز الصدق الرقمي، وبالتالي تقليل المخاطر وحماية سمعة المستخدمين والمنظمات.

الموقع الإلكتروني: attestiv.com

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