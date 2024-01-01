تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات العملاء * القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 98% من العملاء من خلال حملات البث عبر الواتساب * سير العمل الآلي لتصفية العملاء المحتملين المهتمين وتركيز فريق المبيعات على إغلاق الصفقات * تكامل WhatsApp متعدد الوكلاء لتوفير رؤية كاملة لمحادثات العملاء يتكامل الحل مع HubSpot، مما يسمح للشركات بمزامنة جهات اتصال WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وإنشاء سير عمل آلي باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. توفر Atom مستشارًا شخصيًا وفريقًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في WhatsApp لتوجيه الشركات خلال عملية التكامل، ووضع أنفسهم كحل "جاهز" في السوق. تسلط دراسات الحالة الضوء على كيف شهد العملاء تحسينات كبيرة، مثل زيادة المبيعات من 200 إلى أكثر من 3000 شهريًا، وزيادة معدلات تحويل المبيعات الرقمية ثلاث مرات، وحجز أكثر من 5000 موعد مؤكد في شهرين ونصف. وقد ظهرت الشركة في منشورات مثل CIO Peru وForbes وEstrategia & Negocios، مما سلط الضوء على نموها والاعتراف بها في السوق. الشركات مدعوة للتحدث مع أحد مستشاري Atom لمعرفة المزيد وتجربة النظام الأساسي بأنفسهم.

الموقع الإلكتروني: atomchat.io

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