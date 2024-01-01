Atlas

Atlas

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الموقع الإلكتروني: atlas.kitchen

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Atlas على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعرف على أطلس. تكنولوجيا المطاعم مبهجة وسهلة. أسهل طريقة لبدء أي مطعم وتشغيله وتنميته عبر الإنترنت وغير متصل. يساعد Atlas المطاعم على تشغيل واجهات المتاجر عبر الإنترنت ونقاط البيع والخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية والمزامنة مع منصات الطعام والتواصل مع الأدوات الأخرى والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: atlas.kitchen

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Atlas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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