بدائل - Async

Rolepass

rolepass.io

رولباس عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة يسمح للمستخدمين بتسليم الواجبات والمسؤوليات إلى بقية أعضاء فريقهم عندما يبتعد أعضاء الفريق. يركز رولباس على إنشاء نقل سلس للمعرفة بين أعضاء الفريق، وتقليل التوتر والقلق الذي تواجهه الفرق عندما يكون زملاء العمل بعيدًا عن العمل. يقع مقر رولباس خارج لوس أنجلو...