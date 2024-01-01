Asseta

Asseta

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الموقع الإلكتروني: asseta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Asseta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطريقة الصادقة والمعقولة لشراء قطع الغيار والمعدات من السوق الثانوية.

الموقع الإلكتروني: asseta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Asseta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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