بدائل - AssessFirst
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Blinkist
blinkist.com
تعمل Blinkist على تمكين المهنيين المشغولين بأفكار قوية، حتى يتمكنوا من توسيع وجهات نظرهم، ويكونوا أكثر إبداعًا، ويتخذوا قرارات أفضل وينموون ويزدهرون في نهاية المطاف في جميع مجالات الحياة. نقوم باستخلاص الأفكار الرئيسية من أكثر من 5500 كتاب واقعي وبودكاست من 27 فئة بتنسيق جذاب يمكنك قراءته أو الاستما...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Kahoot! Create
kahoot.com
قم بإنشاء kahoots الخاصة بك وتعلم شيئًا جديدًا! كاهوت! يجلب سحر التعلم للطلاب والمعلمين والأبطال الخارقين في المكاتب ومحبي التوافه والمتعلمين مدى الحياة. كاهوت! عبارة عن منصة تعليمية قائمة على الألعاب توفر المشاركة والمتعة لأكثر من مليار لاعب كل عام في المدرسة والعمل والمنزل. قم بالتسجيل مجانا!
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
TestGorilla
testgorilla.com
هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator عبارة عن منصة تقييم وتقييم رقمية على شبكة الإنترنت مصممة لتبسيط عملية التوظيف. ويمكن استخدامه لتقييم المرشحين للمناصب الفنية وغير الفنية حيث تدعم المنصة تنسيقات أسئلة متعددة مثل الترميز والوصف والاختيار من متعدد وملء الفراغات. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء تقييمات مخصص...
getAbstract
getabstract.com
أعرف أفضل. افعل ما هو أفضل. ماذا يمكنك أن تتعلم في 15 دقيقة؟ من خلال توفير الوصول السهل إلى المعرفة المتخصصة الملخصة، تساعد getAbstract المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم على استخدام المعرفة بكفاءة.
Interviewer.AI
interviewer.ai
تعمل منصة ATS Lite الخاصة بنا على أتمتة 80% من عملية الفحص المسبق من خلال مقابلات فيديو أحادية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فحص المرشحين بكفاءة أكبر احصل على خصم 50% هذا الشهر باستخدام الرمز الترويجي INTERVIEW50. دعنا نحدد أفضل المرشحين لديك حتى تتمكن من تعيين موظفين رائعين بشكل أكثر كفاءة. قم ...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
TestDome
testdome.com
يقدم TestDome اختبارات مهارات العمل التي تساعد المديرين على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. نحن نقدم اختبارات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البرمجة والمحاسبة وخدمة العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. - لدينا أكثر من 1000 سؤال لاختبار حل المشكلات في العالم الحقيقي. استرد أموالك إذا وجدت إجابة على...
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلك...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare هو نظام لإدارة التعلم قائم على السحابة مصمم لمساعدة الشركات والمؤسسات على رفع دورة حياة التوظيف بأكملها بدءًا من الإعداد وحتى التدريب المستمر.
The Predictive Index
predictiveindex.com
يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
Crystal
crystalknows.com
بالنسبة لمحترفي الأعمال، فإن تحقيق النجاح يتوقف على الإعداد الفعال. مهمتنا هي ضمان شعور عملائنا بالاستعداد الجيد والثقة قبل كل اجتماع مهم. Crystal هي المنصة الرائدة للتحضير للاجتماعات، وتحظى بثقة أكثر من 1000 مؤسسة و500 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 على مستوى العالم للتحضير للتفاعلات اليومية وعالي...
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مصممة على طراز TikTok ومحبوبة من قبل آلاف الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء المهارات الصعبة والناعمة والحياتية المطلوبة في دقائق معدودة من خلال التعلم الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تخصيصه ليناسب دور كل مستخدم ووظيفته وتطلعاته. تغط...
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب ...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعر...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai هي عبارة عن منصة للتعلم المصغر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تقدم المنصة مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي الجذاب الذي يتضمن الاختبارات المباشرة والدورات والبطاقات التعليمية. كما أنه يحتوي على أدوات لليقظة الذهنية وتدوين الملاحظات وإعداد التحديات. يعد Shiken...