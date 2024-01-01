بدائل - Aspire
Later
later.com
منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Affable.ai
affable.ai
منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
BrandChamp
brandchamp.io
يتم بناء العلامات التجارية المزدهرة مع السفراء. برنامج إدارة سفير العلامة التجارية الكل في واحد والذي يتكامل مع Shopify وAmazon وWooCommerce.
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع وتحقيق المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
HypeAuditor
hypeauditor.com
حل الكل في واحد لتمكين التسويق المؤثر الخاص بك. إدارة دورة الحياة الكاملة لحملاتك التسويقية المؤثرة.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات والذي يستخدمه المسوقون للاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Fohr
fohr.co
Fohr هي واحدة من أفضل شركات التسويق المؤثر التي تربط المؤثرين المناسبين وسفراء العلامات التجارية بأفضل العلامات التجارية. قم بزيارة موقعنا على الانترنت اليوم.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
Favikon
favikon.com
قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
Influence.co
influence.co
كل ما تحتاجه لجعله منشئ المحتوى. انضم إلى أول شبكة احترافية مصممة للأشخاص المؤثرين والمبدعين. قم بإنشاء ملف التعريف الخاص بك اليوم لكسب المال، والتعلم من بعضكما البعض، والتعرف على أشخاص من خلال المجتمعات.
Upfluence
upfluence.com
زيادة المبيعات من خلال تسويق المبدعين. التسويق عبر المؤثرين، والبرامج التابعة، وإدارة المبدعين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وسفراء العلامات التجارية: قم ببناء شراكات قيمة لتنمية أعمالك.
StarNgage
starngage.com
في StarNgage، نؤمن بأن المحتوى المرئي الموزع اجتماعيًا هو مستقبل الإعلان. إنه يحدث الآن على Instagram ونريد مساعدة العلامات التجارية في هذه المغامرة والفوز على Instagram. تسمح هذه المنصة للعلامات التجارية بقياس جهودها التسويقية على Instagram وإشراك المؤثرين لإنشاء المحتوى.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يق...
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو ...
Lolly
lolly.com
Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.
LoudCrowd
loudcrowd.com
التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتو...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.