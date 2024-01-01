Askly

Askly

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: askly.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Askly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة دعم العملاء الشاملة الأكثر سهولة في الاستخدام دون حواجز لغوية. ترجمة سلسة في الوقت الفعلي لتحويل 24% من زوار الموقع إلى عملاء مخلصين. حافظ على العملاء لفترة أطول مرتين على موقعك. تحسين كبار المسئولين الاقتصاديين. بناء علاقات قوية مع العملاء ودعم قابل للتطوير.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: askly.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Askly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

قد يعجبك أيضًا

mottle

mottle

mottle.com

InsertChat

InsertChat

insertchat.com

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

ContentKing

ContentKing

contentkingapp.com

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

SAAS First

SAAS First

saasfirst.com

Localazy

Localazy

localazy.com

Wisepops

Wisepops

wisepops.com

Retainly

Retainly

retainly.app

Tapz

Tapz

tapz.in

Gameball

Gameball

gameball.co

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية