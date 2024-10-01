بدائل - Ashby

SignalHire

signalhire.com

SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح لل...