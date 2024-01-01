Artwork Flow هو برنامج إدارة إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحويل إدارة وسير العمل لأصول علامتك التجارية. يتميز المنتج بإدارة الأصول الرقمية، مما يتيح للمستخدمين تنظيم الأصول واسترجاعها بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما أنه يوفر أيضًا أتمتة الامتثال للعلامة التجارية، وأتمتة سير العمل، والتدقيق عبر الإنترنت، والأتمتة الإبداعية. يتم ضمان إدارة أصول العلامة التجارية من خلال استخدام النظام الأساسي الذكي لفهم احتياجاتك لإدارة سمعة وهوية علامتك التجارية بشكل فعال. يقدم البرنامج أيضًا مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع الأدوات والتطبيقات الأخرى للحصول على تجربة سلسة. تجد الأدوار والصناعات المختلفة حلولاً قابلة للتطبيق من خلال منصة Artwork Flow الغنية بالميزات. من بين مستخدميها متخصصون في العمليات الإبداعية ورؤساء التسويق ومديرو التسويق ومديرو العلامات التجارية والمصممون. وتستهدف حلولها الخاصة بالصناعة مصانع النبيذ ومقدمي الخدمات المباشرة للمستهلك وقطاع الأغذية والمشروبات، من بين أمور أخرى. تتضمن حالات استخدام Artwork Flow تبسيط العمليات الإبداعية، وإدارة برامج تصميم الملصقات، وأتمتة تخصيص الإعلانات، وإدارة إرشادات العلامة التجارية. توفر المنصة العديد من الأدوات للتدقيق مثل الباحث عن الخطوط، ومقياس القياس عبر الإنترنت، والمدقق الإملائي عبر الإنترنت. للمساعدة في تجربة المستخدمين، يتم توفير موارد مثل المدونات والأدلة والندوات عبر الإنترنت وقصص العملاء. وأخيرًا، يوفر Artwork Flow أيضًا أدوات مجانية مثل أداة تدقيق العمل الفني للمساعدة في العملية الإبداعية.

الموقع الإلكتروني: artworkflowhq.com

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