Artwork Flow

Artwork Flow

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: artworkflowhq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Artwork Flow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Artwork Flow هو برنامج إدارة إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحويل إدارة وسير العمل لأصول علامتك التجارية. يتميز المنتج بإدارة الأصول الرقمية، مما يتيح للمستخدمين تنظيم الأصول واسترجاعها بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما أنه يوفر أيضًا أتمتة الامتثال للعلامة التجارية، وأتمتة سير العمل، والتدقيق عبر الإنترنت، والأتمتة الإبداعية. يتم ضمان إدارة أصول العلامة التجارية من خلال استخدام النظام الأساسي الذكي لفهم احتياجاتك لإدارة سمعة وهوية علامتك التجارية بشكل فعال. يقدم البرنامج أيضًا مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع الأدوات والتطبيقات الأخرى للحصول على تجربة سلسة. تجد الأدوار والصناعات المختلفة حلولاً قابلة للتطبيق من خلال منصة Artwork Flow الغنية بالميزات. من بين مستخدميها متخصصون في العمليات الإبداعية ورؤساء التسويق ومديرو التسويق ومديرو العلامات التجارية والمصممون. وتستهدف حلولها الخاصة بالصناعة مصانع النبيذ ومقدمي الخدمات المباشرة للمستهلك وقطاع الأغذية والمشروبات، من بين أمور أخرى. تتضمن حالات استخدام Artwork Flow تبسيط العمليات الإبداعية، وإدارة برامج تصميم الملصقات، وأتمتة تخصيص الإعلانات، وإدارة إرشادات العلامة التجارية. توفر المنصة العديد من الأدوات للتدقيق مثل الباحث عن الخطوط، ومقياس القياس عبر الإنترنت، والمدقق الإملائي عبر الإنترنت. للمساعدة في تجربة المستخدمين، يتم توفير موارد مثل المدونات والأدلة والندوات عبر الإنترنت وقصص العملاء. وأخيرًا، يوفر Artwork Flow أيضًا أدوات مجانية مثل أداة تدقيق العمل الفني للمساعدة في العملية الإبداعية.

الموقع الإلكتروني: artworkflowhq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artwork Flow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Admation

Admation

admation.com

Lytho

Lytho

lytho.com

RoboHead

RoboHead

robohead.net

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Approval Studio

Approval Studio

approval.studio

Cryptoworth

Cryptoworth

cryptoworth.com

Fireblocks

Fireblocks

fireblocks.com

Pingbix

Pingbix

pingbix.com

Tagbox

Tagbox

tagbox.io

Creative Force

Creative Force

creativeforce.io

WorkflowMax

WorkflowMax

workflowmax.com

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية