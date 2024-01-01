ArtsJournal

ArtsJournal

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الموقع الإلكتروني: artsjournal.com

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يحتوي الملخص اليومي للفنون والثقافة والأفكار على روابط لقصص تم انتقاؤها من جميع أنحاء الإنترنت، بما في ذلك المدونات وأكثر من 200 صحيفة ومجلة ومنشورات باللغة الإنجليزية تتميز بالكتابة عن الفنون والثقافة.

الموقع الإلكتروني: artsjournal.com

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