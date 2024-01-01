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تقدم ARTS ATL تغطية شاملة للمشهد الفني في أتلانتا، بما في ذلك الموسيقى والأفلام والتلفزيون والكتب والمسرح والرقص والفنون البصرية، مع دعم الفنون في أتلانتا من خلال الصحافة والبرامج المستقلة. ArtsATL هي منظمة غير ربحية توفر تغطية شاملة للفنون في مترو أتلانتا وقد نمت لتصبح جزءًا أساسيًا من مجتمع الفنون بالمدينة.

الموقع الإلكتروني: artsatl.org

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