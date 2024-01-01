ArtsATL

ArtsATL

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الموقع الإلكتروني: artsatl.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ArtsATL على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم ARTS ATL تغطية شاملة للمشهد الفني في أتلانتا، بما في ذلك الموسيقى والأفلام والتلفزيون والكتب والمسرح والرقص والفنون البصرية، مع دعم الفنون في أتلانتا من خلال الصحافة والبرامج المستقلة. ArtsATL هي منظمة غير ربحية توفر تغطية شاملة للفنون في مترو أتلانتا وقد نمت لتصبح جزءًا أساسيًا من مجتمع الفنون بالمدينة.

الموقع الإلكتروني: artsatl.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ArtsATL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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