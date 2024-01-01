ArtRoom AI هي أداة واجهة مستخدم رسومية محلية (GUI) تمكن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. ويستخدم تقنية تسمى Stable Diffusion لإنشاء أعمال فنية. يتوفر ArtRoom AI للتنزيل كملف قابل للتنفيذ لأنظمة تشغيل Windows ويبلغ حجمه حوالي 200 ميغابايت. بعد تنزيل الملف، يمكن للمستخدمين تثبيت البرنامج وإنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام. يحتوي البرنامج أيضًا على ميزة مدونة، حيث يمكن للمستخدمين قراءة آخر الأخبار والتحديثات في عالم الفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قسم التنزيل حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الموارد والتنزيلات الإضافية المتعلقة بـ ArtRoom AI. يقدم الموقع أيضًا خدمة دفع آمنة لشراء الأعمال الفنية والمنتجات الأخرى من ArtRoom AI.

الموقع الإلكتروني: artroom.ai

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