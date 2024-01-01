تعد ARTnews، التي تأسست عام 1902، أقدم مجلة فنية وأكثرها انتشارًا في العالم، وتعمل كمصدر حيوي للأخبار حول المشهد الفني العالمي. تغطي المجلة مجموعة واسعة من المواضيع، من الفن القديم إلى الاتجاهات المعاصرة، ويمتد قراءها إلى 124 دولة، بما في ذلك هواة الجمع والتجار والمؤرخين والفنانين ومحترفي المتاحف. يرأس فريق التحرير سارة دوجلاس، رئيسة التحرير، وإريكا لوبو نيكارسولمر، الناشرة. تشتهر ARTnews بمميزاتها المتعمقة وأخبارها العاجلة والقائمة السنوية المرموقة لأفضل 200 جامع.

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