Artillery

Artillery

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الموقع الإلكتروني: artillery.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Artillery على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة اختبار الحمل الكاملة. المدفعية عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لاختبار التحميل. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه للانتقال من الصفر إلى اختبار الحمل على مستوى الإنتاج بسرعة.

الموقع الإلكتروني: artillery.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artillery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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