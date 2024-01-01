Artforum

Artforum

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الموقع الإلكتروني: artforum.com

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تعد Artforum، التي تأسست عام 1962، منشورًا أساسيًا في عالم الفن المعاصر، معروفًا بدورها المؤثر في تشكيل النقد والخطاب الفني. أسسها جون بي إيروين الابن، وسرعان ما انتقلت Artforum من كاليفورنيا إلى نيويورك في عام 1967، حيث تظل حجر الزاوية في مجتمع الفن. تشتهر المجلة بمقالاتها النقدية الصارمة وكان لها دور محوري في تسليط الضوء على الفنانين الذين يحددون العصور الفنية المختلفة. يضم فريق التحرير الحالي الناشر دانييل ماكونيل والناشر المساعد كيت كوزا، بينما تولت تينا ريفرز رايان مؤخرًا دور رئيس التحرير في مارس 2024. ويحافظ Artforum على حضور رقمي كبير، مع ملايين مرات مشاهدة الصفحة سنويًا ومتابعة قوية على منصات التواصل الاجتماعي.

الموقع الإلكتروني: artforum.com

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