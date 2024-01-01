خطط الإعداد التي تواجه العملاء والتي ترتبط بالصفقات والتذاكر داخل HubSpot. هل تنتظر عملائك لإكمال عملية الإعداد؟ توقف عن الانتظار. الأسهم هي أداة لفرق الإعداد والمبيعات والنجاح لإغلاق الإيرادات بشكل أسرع وإنشاء عملاء سعداء. قم بتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وزيادة الاعتماد، وإطلاق العنان للنمو. يعرف العملاء دائمًا ما هو التالي في طريقهم بدءًا من التسجيل وحتى النجاح، ويواصل فريقك التركيز على أعمالهم الأكثر قيمة من خلال أتمتة سير العمل وتذكيرات البريد الإلكتروني والتقارير المتعمقة.

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