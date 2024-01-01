Arrows

Arrows

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: arrows.to

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arrows على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خطط الإعداد التي تواجه العملاء والتي ترتبط بالصفقات والتذاكر داخل HubSpot. هل تنتظر عملائك لإكمال عملية الإعداد؟ توقف عن الانتظار. الأسهم هي أداة لفرق الإعداد والمبيعات والنجاح لإغلاق الإيرادات بشكل أسرع وإنشاء عملاء سعداء. قم بتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وزيادة الاعتماد، وإطلاق العنان للنمو. يعرف العملاء دائمًا ما هو التالي في طريقهم بدءًا من التسجيل وحتى النجاح، ويواصل فريقك التركيز على أعمالهم الأكثر قيمة من خلال أتمتة سير العمل وتذكيرات البريد الإلكتروني والتقارير المتعمقة.
الفئات:
Business
برنامج بوابة العميل

الموقع الإلكتروني: arrows.to

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noCRM.io

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Uptics

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